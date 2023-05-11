Колби Ковингтон хочет трилогию с Камару Усманом: «Он замедлился, а я прогрессирую»

Второй номер рейтинга UFC в полусреднем весе Колби Ковингтон (17-3) уверен, что в третьем поединке с экс-чемпионом Камару Усманом (20-3) он выйдет победителем.

«Сейчас у нас ничья 1:1. В первый раз ему повезло с подставным рефери и подставными судьями, — отметил Ковингтон в интервью Low Kick MMA. — Это было ужасно. Он наносил удары по яйцам, тыкал в глаза, жульничал несколько раз за бой. Во втором бою все понимали, что я победил его со счетом 3-2 по раундам. Я забрал последние три раунда. Я избивал его, уронил в четвертом раунде.

Я лучше него, и сейчас вы начинаете это замечать. Он стал медленнее, а я становлюсь только лучше. Я прогрессирую, а он сдает позиции, так что, конечно, я бы хотел трилогию с Усманом. Это тот бой, который я хотел бы провести для своего наследия.

Он вызвал Чимаева? Это сделано для того, чтобы привлечь внимание. Он знает, что Чимаев поднимается в средний вес. Зачем ты вызываешь этого парня? Усман просто хочет внимания, потому что он не может привлечь внимание другим способом, потому что у него нет харизмы. В углу моего дома сейчас лежит мокрая швабра, у которой больше харизмы, чем у Камару».

Ковингтон и Усман дрались дважды. В первом бою, который состоялся в декабре 2019-го, Усман выиграл техническим нокаутом в пятом раунде. Во втором поединке, который состоялся в 2021 году, Усман выиграл единогласным решением судей (48-47, 48-47, 49-46).