Ковингтон: «Если бы Хабиб и Махачев встретились с американским борцом, они бы сдохли»

Второй номер рейтинга UFC в полусреднем весе Колби Ковингтон (17-3) заявил, что американская борьба лучшая в мире.

«Они [Нурмагомедов и Махачев] выступают в правильное время. Они дрались с парнями, у которых не было борцовского прошлого. Ели бы они дрались с парнем, который был бы борцом национального уровня, например, олимпийским борцом, они бы просто сдохли. Это даже не выглядело бы конкурентоспособно. Американская борьба намного лучше, намного более революционна, и это просто лучший стиль борьбы, который работает в UFC. Эти парни просто смогли извлечь выгоду в правильное время».

Нурмагомедов завершил карьеру 24 октября 2020 года, когда победил Джастина Гэтжи (23-4) на UFC 254. Россиянин оставил титул UFC в легком весе и ушел непобежденным.