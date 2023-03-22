Колби Ковингтон: «Белал Мухаммад расист. Его надо выгнать из UFC»

Второй номер рейтинга UFC в полусреднем весе Колби Ковингтон (17-3) отреагировал на удаленный твит Белала Мухаммада (22-3), который написал, что Ковингтон получил титульный бой только потому, что он белый.

«Я не собираюсь поднимать какого-то мальчишку, который находится на дне предварительных боев. Ты должен заслужить свой путь наверх, а этот парень — расист, — сказал Ковингтон Джеймсу Линчу. — Он говорил, что мне дали бой за титул только потому, что я белый. Как это может быть не расизмом? Это отвратительно. Это отвратительно, мужик. Я бы никогда так не сказал и не использовал чей-то цвет кожи в качестве причины, по которой это произошло. Отвратительно, чувак. Его надо буквально оштрафовать и выгнать из UFC».

После UFC 286 Дана Уайт подтвердил, что Ковингтон следующим подерется за титул, в то время как Леон Эдвардс (21-3) отказывается подписать контракт на бой с ним.