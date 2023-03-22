Ковингтон: «Хабиб меня боялся. Ему нужно заткнуть свой поганый рот»

Второй номер рейтинга UFC в полусреднем весе Колби Ковингтон (17-3) заявил, что экс-чемпион в легком весе Хабиб Нурмагомедов (29-0) не хотел подниматься в полусредний вес, потому что опасался боя с ним.

«Он [Нурмагомедов] из-за меня никогда не поднимался в полусредний вес, — сказал Ковингтон в интервью My MMA News. — Он боялся со мной драться. Он знал, что у меня отличный стиль, я намного лучше подготовлен, мог проводить тейкдауны, быть у него перед носом, бить, наносить удары и не проседать по кардио. Это то, что я делаю лучше всего. Я бы его повалил. Так что ему и Махачеву надо заткнуть свои поганые рты. Они только говорят, но не дерутся, как я».

Нурмагомедов завершил карьеру 24 октября 2020 года, когда победил Джастина Гэтжи (23-4) на UFC 254. Россиянин оставил титул UFC в легком весе и ушел непобежденным.