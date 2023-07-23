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Сегодня, 14:22

Колби Ковингтон: «Порье и Чимаев отказались драться со мной»

Давид Хачатрян
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Второй номер рейтинга UFC в полусреднем весе Колби Ковингтон (17-3) рассказал, что он принимал все предложения от UFC касательно его следующего боя.

«Я был готов с первого дня, с момента боя с Хорхе [Масвидалом], — сказал Ковингтон в интервью Чейлу Соннену. — Я принимал каждый бой, который мне предлагали. Сначала это был Дастин [Порье], они хотели сделать этот бой. Они видели в нем потенциал и большой бой, но Дастин — слабак. Он испугался, он сбежал. Теперь мы знаем, что он только говорит.
Потом был Чимаев. Я был готов положить конец хайпу Чимаева, но он испугался. Он непрофессионал. Он маленький придурок. Он сбежал из дивизиона. Он боится драться, хотя в интернете он много о себе говорит. Он не подписывает контракты и не ведет себя как профессионал».

Ковингтон победил Хорхе Масвидаля (35-17) единогласным решением судей (50-44, 50-45, 49-46) в главном событии UFC 272. Турнир прошел 6 марта 2022-го на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

Дастин Порье
Колби Ковингтон
Хамзат Чимаев
UFC
ММА
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