Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Единоборства
Новости
ММА
Дзюдо
Тхэквондо
Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 20:00

Команда Хадиса Ибрагимова подала апелляцию на результат боя с Дамилом Шарафутдиновым

Игнат Заздравин
Корреспондент
Telegram Дзен

Спортивный директор бойцовской лиги «Наше Дело» Армен Гулян сообщил, что российский боец смешанных единоборств Хадис Ибрагимов подал апелляцию на результат боя с Дамилом Шарафутдиновым.

«Представители Хадиса в своей апелляции указывают на систематические нарушения правил. Организация «Наше Дело» направит все видеоматериалы поединка независимой апелляционной комиссии. Решение коллегии будет опубликовано в ближайшее время», — сказал Гулян.

В субботу, 22 июля, в Москве в поединке между Хадисом Ибрагимовым и Дамилом Шарафутдиновым судейским решением была объявлена ничья.

ММА
0
Читайте также
«Если на игрока оказывают политическое давление, мне он не нужен». Интервью ведущего агента легионеров КХЛ
Лучше сотрудничать, чем спорить. Клубы НХЛ отдают русских игроков обратно в КХЛ, но в аренду
Тело пропавшей 16-летней девушки нашли в лесу в Красноярском крае
Сбивший девушку в Москве водитель Maserati рассказал об отказавших тормозах
Пострадавшую при ударе по Крымскому мосту девочку выписывают из больницы
Как пять стран договаривались об использовании Каспийского моря: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Полина Емельяненко: свадьба в СИЗО, подарки Кадырова
Мендес: спарринг Ислама и Хабиба / Побьет ли Махачев Чимаева?
«Ты с такими еще не встречался...» / Макгрегор против Цзю?
Федор Емельяненко: откровенно про брата, уход из RTT, причину поражений, Харитонова, бой с Кро Копом
Дом клана Нурмагомедовых / Экскурсия от Шамиля Завурова
Вадим Немков — про UFC, Bellator, Федора, Рамбла, Ромеро
Валентина Шевченко — про Андраде, слезы и новую форму UFC
История легендарного клуба Red Devil
Валентина Шевченко: жизнь в джунглях, оружие, Нуньес, Макгрегор, Хабиб / Большое интервью
Кокляев и Тарасов чуть не подрались. Дацик верит в помощь Перуна
Хабиб: сильная речь в отеле после боя с Гэтжи и разговор с тренером Хавьером
Волк Хан — о поступке Хабиба: реакция на решение Нурмагомедова завершить карьеру после UFC 254
«Хабиб — величайший боец всех времен». Дана Уайт после UFC 254
Махачкала празднует победу Хабиба. Весь город на улицах
«Хабиб выбрал лучшее время». Шлеменко — об уходе Нурмагомедова из ММА
«Он не вернется». Реакция Камила Гаджиева на решение Хабиба
Прощальная речь Хабиба. Орел уходит
«Стал качком». Александр Волков — о победе над Харрисом на UFC 254
Анкалаев — о победе над Куцелабой: «Он признал поражение»
Шавкат Рахмонов после боя в UFC: «Готов биться с Серроне хоть сейчас!»
Хабиб бьет жестче? Боксеры — об ударке Нурмагомедова и Гэтжи
Хабиб — король поздних раундов. Он зверствует там, где остальные выживают
Хабиб vs Гэтжи: прогнозы топовых российских бойцов перед UFC 254
Хабиб vs Гэтжи: финальная битва взглядов и взвешивание с полотенцем
Как Гэтжи победить Хабиба? Разбор Шлеменко
Лучшие моменты пресс-конференции Хабиба и Гэтжи
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Анатолий Малыхин рассказал, почему встал на колено перед главой лиги ONE Championship