Команда Махачева ответила на обвинения в употреблении допинга

Одноклубник чемпиона UFC в легком весе Ислама Махачева (23-1) Шамиль Завуров ответил на обвинения Бобби Грина (29-14) в том, что Махачев может с детства употреблять допинг.

«Когда у Хабиба болела голова, он лишний раз даже таблетку не пил. То же самое и с Исламом, — сказал Завуров в интервью «РБ Спорт». — Всю жизнь к этому шли, и вдруг что-то не то окажется. Любую таблетку от головы или обезболивающее они отправляли менеджеру, и только после согласования с UFC могли пить.

Ты всю жизнь к этому идешь, а потом будут говорить, что ты не чистый боец. Поэтому даже близко ничего такого нет. Ребята очень сильно за этим следят, чтобы даже случайно ничего не оказалось. Я думаю, у Ислама борьба была на голову выше, и тот просто не знал, что делать, поэтому говорит такое. Он просто не встречал такого бойца, как Ислам».

Махачев победил Грина техническим нокаутом в первом раунде. Бой состоялся 26 февраля на UFC Fight Night 202 в Лас-Вегасе, США.