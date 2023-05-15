Комментатор Садоков оценил коронный прием Олейника — «Иезекииль»

Спортивный комментатор Александр Садоков рассказал о приеме бойца ММА Алексея Олейника — «Иезекииль» перед поединком с Оли Томпсоном.

«Олейник — это представитель высшего сословия в иерархии бойцов. Спортсмен UFC, и там он выступал просто потрясающе. Мы помним, что он стал первым, кто исполнил в рамках этого промоушена свой знаменитый прием «Иезекииль».

Если ты попался туда, ты постучишь гарантированно. Олейник добился фантастической высоты в выполнении этого приема. Он у него отточен до совершенства», — цитирует Садокова РЕН ТВ.

Бой Олейника против Томпсона станет главным событием «Бойцовского клуба РЕН ТВ» 26 мая в Москве. Поединок пройдет в формате трех раундов по три минуты.

За свою профессиональную карьеру Олейник провел 76 боев, в 60 из них одержал победу. Его соперник имеет в активе 37 боев и 21 победу в них.