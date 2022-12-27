Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Единоборства

Новости
ММА
Дзюдо
Тхэквондо
Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 14:50

Джо Роган — о Стефане Боннаре: «Мы потеряли настоящую легенду»

Давид Хачатрян
Telegram Дзен

Комментатор UFC Джо Роган почтил память финалиста первого сезона бойцовского реалити-шоу The Ultimate Fighter и члена Зала славы UFC Стефана Боннара (15-9).

«Мы потеряли настоящую легенду, — написал Роган в соцсетях. — Покойся с миром, одна из самых важных фигур в популяризации ММА. Стефан Боннар и Форрест Гриффин закатили в 2005 году на Spike TV дикий и интересный бой, который навсегда изменил ход развития UFC и смешанных единоборств. Ты не будешь забыт».

Боннар скончался 22 декабря из-за осложнений на сердце.

UFC
0
Читайте также
Россия на ЧМ-2026. Кто сыграет за сборную?
Большунов прокомментировал столкновение с Устюговым в полуфинале спринта на этапе Кубка России в Красногорске
Суд приговорил экс-сенатора Арашукова и его отца к пожизненному заключению
«Русская весна» показала кадры уничтожения танков ВСУ в Донбассе
Al Mayadeen назвал визит Зеленского в США сигналом бедствия перед разгромом ВСУ
Глава расстрелянной в Макеевке семьи рассказал детали трагедии
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Бигфут Сильва подерется со средневесом на Brave CF 9 марта 2023-го

Стивен Томпсон надеется подраться в начале 2023 года