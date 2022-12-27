Джо Роган — о Стефане Боннаре: «Мы потеряли настоящую легенду»

Комментатор UFC Джо Роган почтил память финалиста первого сезона бойцовского реалити-шоу The Ultimate Fighter и члена Зала славы UFC Стефана Боннара (15-9).

«Мы потеряли настоящую легенду, — написал Роган в соцсетях. — Покойся с миром, одна из самых важных фигур в популяризации ММА. Стефан Боннар и Форрест Гриффин закатили в 2005 году на Spike TV дикий и интересный бой, который навсегда изменил ход развития UFC и смешанных единоборств. Ты не будешь забыт».

Боннар скончался 22 декабря из-за осложнений на сердце.