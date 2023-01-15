Джо Роган хвалит команду Хабиба: «Они не подкатывают к девушкам и не пьют алкоголь»

Комментатор UFC Джо Роган заявил, что дагестанские бойцы — одни из самых дисциплинированных людей, которых он когда-либо видел.

«Некоторые из самых дисциплинированных людей, которых я знаю, очень религиозны. Это очень интересное наблюдение, — отметил Роган на своем подкасте Joe Rogan Experience. — Бойцы из Дагестана — одни из самых доминирующих и религиозных бойцов. У них нет отвлекающих факторов, которые присуще людям, живущим для своего удовольствия. Парни из лагеря Хабиба Нурмагомедова — одни из самых доминирующих бойцов в мире.

У них одинаковая прическа. Все что их волнует — это семья, религия и тренировки. Они не подкатывают к девушкам, не пьют алкоголь. Они просто постоянно тренируются, они преданы своему делу, и поэтому они самые доминирующие бойцы".

Умар Нурмагомедов (16-0) нокаутировал Раони Барселоса (17-4) в первом раунде на UFC Fight Night 217. Турнир состоялся 14 января в Лас-Вегасе, США.