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Сегодня, 12:41

Джон Аник: «Ни на одного претендента не оказывалось столько давления, как на Махачева»

Комментатор UFC Аник назвал беспрецедентным давление на Махачева
Давид Хачатрян
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Комментатор UFC Джон Аник заявил, что одним из героев UFC в 2022 году был чемпион в легком дивизионе Ислам Махачев (23-1).

«Не могу думать о 2022-м, не вспоминая коронацию Ислама Махачева, — сказал Аник на шоу DC & RC. — Уверен, что ни на одного претендента в истории UFC не оказывалось столько давления, сколько на Ислама Махачева. И знаете, он победил Чарльза Оливейру, которого никто не мог победить в течение десяти лет. Ислам заслуживает упоминания, когда мы подводим итоги 2022 года».

Махачев победил Чарльза Оливейру (33-9) на UFC 280 сабмишном во втором раунде. Бой состоялся 22 октября в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты.

Ислам Махачев
UFC
ММА
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