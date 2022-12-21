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Сегодня, 13:38

Джон Аник: «Не припомню, когда судейство в UFC было на таком плохом уровне»

Комментатор UFC считает плохим судейство в лиге на последних турнирах
Давид Хачатрян
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Комментатор UFC Джон Аник считает, что судейство в UFC— это одна из самых больших проблем лиги.

«Честно говоря, я не припомню, когда судейство было на таком плохом уровне. С нетерпением жду возвращения в Лас-Вегас в следующем году, чтобы поговорить [с рефери]», — написал Аник в Twitter.

Многих фанатов и бойцов возмутили судейские решения в таких поединках, как Пэдди Пимблетт (20-3) — Джаред Гордон (19-6), Магомед Анкалаев (18-1) — Ян Блахович (29-9) и Шон Стриклэнд (25-5) — Джаред Каннонье (16-6).

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