Комментатор UFC назвал одну из причин поражения Дариуша Оливейре

Джон Аник, комментатор UFC, заявил, Бенил Дариуш, возможно, проиграл Чарльзу Оливейре (34-9) из-за того, что он готовился к поединку в присутствии своих детей.

«Похоже, что его (Дариуша. — Прим. «СЭ») сильный бойцовский IQ и его инстинкты не работали в тот вечер, когда они ему больше всего были нужны. Было интересно наблюдать за ним в неделю боя. С ним в зале были его дети, и я не уверен, что это раскрывает в нем первобытное состояние. Я допускаю, что, возможно, эту часть бойцовской недели Бенеил Дариуш хотел бы вернуть и переделать», — сказал Аник в своем подкасте.

Оливейра победил Дариуша техническим нокаутом в первом раунде. Бой состоялся 10 июня на турнире UFC 289 в Ванкувере, Канада.