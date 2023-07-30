Конор Макгрегор бросил вызов Гейджи: «К черту Чендлера»

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор (22-6) обратился к обладателю титула BMF Джастину Гейджи (25-4) с предложением провести поединок.

«Джастин, я дам тебе пощечину. Я — настоящий BMF. Он может драться за гроши, если захочет, но мне нужны деньги, я здесь командую. К черту Чендлера, если ты хочешь этого [боя], требуй», — написал Макгрегор в Twitter.

Гейджи нокаутировал Дастина Порье (29-8) во втором раунде. Бой состоялся 29 июля на UFC 291 в Солт-Лейк-Сити, США.