Конор Макгрегор хочет выйти против Диаса на чемпионате по пощечинам

Бывший двойной чемпион UFC в полулегком и легком весе Конор Макгрегор (22-6) сообщил, что он хочет встретиться с Нейтом Диасом (21-13) на чемпионате по пощечинам Power Slap.

«Я начинаю любить Power Slap. Я обязательно приеду на эти соревнования, 100 процентов. Эта лига принадлежит Дане? Безумие. Дана, хахаха, я в деле. Я против Нейта за титул, хахаха. Может быть, Нейт, хоть к этому титулу ты сможешь приблизиться. Нейт, ты маленькая ######», — написал Макгрегор в соцсетях.

Макгрегор готов вернуться в октагон в 2023 году. В последнем бою он проиграл техническим нокаутом в первом раунде Дастину Порье (29-7) 10 июля 2021 года на UFC 264 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.