Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор своеобразно прокомментировал иск против него со стороны Артема Лобова.

Ранее Лобов подал иск против Макгрегора из-за бренда виски Proper No. Twelve. Он претендует на несколько миллионов долларов, так как считает, что именно его идея послужила основной для создания бизнеса.

В ответ Макгрегор опубликовал в социальных сетях голосовое сообщение, в котором назвал Лобова «крысой».

Отметим, что, как только появилась информация об иске, Макгрегор мгновенно удалил Лобова из всех социальных сетей и порвал с ним все дружеские взаимоотношения.