Конор Макгрегор отреагировал на бой Диаса и Пола: «Стыдно за все это»

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор (22-6) раскритиковал выступление экс-бойца UFC Нейта Диаса (0-1) и боксера Джейка Пола (7-1).

«В то время, когда нужно драться, его [Диаса] жесты меня больше не цепляют. Я видел, как он показывает пальцем, как он отворачивается, уходит и так далее. Это уже надоело. Сделай что-нибудь, потому что ты ничего не делаешь! Ты мог бы стать чемпионом UFC в полусреднем весе. Ты все просрал.

В трилогии я подам твою печень к сэндвичу. Я даже не буду бить тебя по лицу. Твой бой [против Пола] был ужасен. Это было ужасно. Пол – дебил. Полный отброс. Двигался назад, как будто смотрел бой в перемотке. Просто отстой. Стыдно за все это», – написал Макгрегор в соцсети X, но после удалил посты.

Пол победил Диаса единогласным решением судей (97-92, 98-91, 98-91). Бой состоялся 5 августа в Далласе, США.