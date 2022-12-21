Конор отреагировал на дебют в MMA родившегося без ног бойца

Бывший двойной чемпион UFC в полулегком и легком весе Конор Макгрегор (22-6) поздравил 25-летнего американца Зайона Кларка, родившегося без ног, с победой в дебютном поединке по MMA.

«Как же захватывающе слышать о дебюте этого мужчины. Воу! Мои поздравления этому человеку, Зайону Кларку! MMA — это лучший вид спорта», — написал Макгрегор в Twitter.

Кларк одержал победу над Юджином Мюрреем (0-5) единогласным решением судей (30-27, 30-27, 20-27) на турнире Gladiator Challenge: Seasons Beatings в Сан-Диего, США. Турнир состоялся 17 декабря.