Конор Макгрегор о смерти певицы Шинейд О`Коннор: «Мир потерял потрясающий голос и еще более потрясающую личность»

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор отреагировал на новость о смерти ирландской певицы Шинейд О`Коннор.

Обладательница премии «Грэмми» скончалась в возрасте 56 лет. Она долгое время боролась с депрессией, и рассказывала о желании покончить с собой.

«Мир потерял потрясающий голос и еще более потрясающую личность. Я горд тем, что знал ее, слушал ее музыку в октагоне и за его пределами. Покойся с миром, Шинейд», — цитирует бойца TMZ.

Макгрегор выходил на поединки под песню О`Коннор — «The Foggy Dew».