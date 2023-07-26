Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Единоборства
Новости
ММА
Дзюдо
Тхэквондо
Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

26 июля, 23:35

Конор Макгрегор о смерти певицы Шинейд О`Коннор: «Мир потерял потрясающий голос и еще более потрясающую личность»

Руслан Минаев
Конор Макгрегор.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор отреагировал на новость о смерти ирландской певицы Шинейд О`Коннор.

Обладательница премии «Грэмми» скончалась в возрасте 56 лет. Она долгое время боролась с депрессией, и рассказывала о желании покончить с собой.

«Мир потерял потрясающий голос и еще более потрясающую личность. Я горд тем, что знал ее, слушал ее музыку в октагоне и за его пределами. Покойся с миром, Шинейд», — цитирует бойца TMZ.

Макгрегор выходил на поединки под песню О`Коннор — «The Foggy Dew».

Источник: TMZ
Конор Макгрегор
Обсудить
Читайте также
Великобританию могут лишить права на проведение турниров по велогонкам из-за запрета на въезд россиян
День Военно-морского флота отметят 30 июля
ГОСТ на школьную форму появится в России в 2024 году
Сбитая электросамокатчиком в Сочи беременная женщина рассказала о ЧП
В нескольких регионах России спрогнозировали сильную жару
Как пять стран договаривались об использовании Каспийского моря: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Полина Емельяненко: свадьба в СИЗО, подарки Кадырова
Мендес: спарринг Ислама и Хабиба / Побьет ли Махачев Чимаева?
«Ты с такими еще не встречался...» / Макгрегор против Цзю?
Федор Емельяненко: откровенно про брата, уход из RTT, причину поражений, Харитонова, бой с Кро Копом
Дом клана Нурмагомедовых / Экскурсия от Шамиля Завурова
Вадим Немков — про UFC, Bellator, Федора, Рамбла, Ромеро
Валентина Шевченко — про Андраде, слезы и новую форму UFC
История легендарного клуба Red Devil
Валентина Шевченко: жизнь в джунглях, оружие, Нуньес, Макгрегор, Хабиб / Большое интервью
Кокляев и Тарасов чуть не подрались. Дацик верит в помощь Перуна
Хабиб: сильная речь в отеле после боя с Гэтжи и разговор с тренером Хавьером
Волк Хан — о поступке Хабиба: реакция на решение Нурмагомедова завершить карьеру после UFC 254
«Хабиб — величайший боец всех времен». Дана Уайт после UFC 254
Махачкала празднует победу Хабиба. Весь город на улицах
«Хабиб выбрал лучшее время». Шлеменко — об уходе Нурмагомедова из ММА
«Он не вернется». Реакция Камила Гаджиева на решение Хабиба
Прощальная речь Хабиба. Орел уходит
«Стал качком». Александр Волков — о победе над Харрисом на UFC 254
Анкалаев — о победе над Куцелабой: «Он признал поражение»
Шавкат Рахмонов после боя в UFC: «Готов биться с Серроне хоть сейчас!»
Хабиб бьет жестче? Боксеры — об ударке Нурмагомедова и Гэтжи
Хабиб — король поздних раундов. Он зверствует там, где остальные выживают
Хабиб vs Гэтжи: прогнозы топовых российских бойцов перед UFC 254
Хабиб vs Гэтжи: финальная битва взглядов и взвешивание с полотенцем
Как Гэтжи победить Хабиба? Разбор Шлеменко
Лучшие моменты пресс-конференции Хабиба и Гэтжи
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

UFC 291: когда начало боев турнира

Дацик заявил, что рассчитывает нокаутировать Томпсона в первых раундах поединка