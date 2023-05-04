Конор обратился к Чендлеру: «Я тебя раздавлю, приятель»

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Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор (22-6) отреагировал на прогноз Майкла Чендлера (23-8), который пообещал нокаутировать ирландца.
«Я прикончу его во втором раунде блестящим нокаутом, и его голова отскочит от канваса. Я выйду, подниму, брошу и побью так, как пожелаю нужным», — сказал Чендлер в интервью ESPN MMA.
«Я тебя раздавлю, приятель», — ответил Макгрегор в Twitter.
Макгрегор и Чендлер являются наставниками на The Ultimate Fighter 31. В конце сезона они проведут друг с другом бой.