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Сегодня, 13:32

Конор обратился к Чендлеру: «Я тебя раздавлю, приятель»

Давид Хачатрян
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Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор (22-6) отреагировал на прогноз Майкла Чендлера (23-8), который пообещал нокаутировать ирландца.

«Я прикончу его во втором раунде блестящим нокаутом, и его голова отскочит от канваса. Я выйду, подниму, брошу и побью так, как пожелаю нужным», — сказал Чендлер в интервью ESPN MMA.

«Я тебя раздавлю, приятель», — ответил Макгрегор в Twitter.

Макгрегор и Чендлер являются наставниками на The Ultimate Fighter 31. В конце сезона они проведут друг с другом бой.

Конор Макгрегор
Майкл Чендлер
UFC
ММА
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