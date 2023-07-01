Макгрегор: «Я презираю правительство Ирландии!»

Ирландский боец Конор Макгрегор раскритиковал свою страну на фоне скандала в государственной вещательной компании RTE с ложными сведениями о платежах ведущим.

«Я презираю наше правительство! Уровень коррупции в Ирландии ужасает. Нация в руинах, управляемая ящерицами! RTE — подразделение ирландского правительственного картеля. Грабят, лгут, фальшивые лицемеры! Мы вас презираем!» — написал Макгрегор в соцсетях.

Макгрегор не участвует в поединках с июля 2021 года. Тогда ирландец проиграл американцу Дастину Порье, сломав при этом ногу.