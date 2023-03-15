Конор Макгрегор рассказал, почему он побьет Чендлера

Экс-чемпион в полулегком и легком весе UFC Конор Макгрегор (22-6) уверен, что уровень его мастерства намного выше уровня Майкла Чендлера (23-8).

«Что касается Чендлера, то я просто слишком умен для него, — сказал Макгрегор в интервью My Mom's Basement. — Я слишком искусен для него, и он еще не дрался с кем-то вроде меня. Хотя я дрался с кем-то вроде него. Стили делают бои. Он низкорослый борец. В этом нет ничего особенного или необычного. Я боролся против таких парней много-много лет.

Майкл, очевидно, был в менее крупном промоушене, а затем пришел сюда и быстро поднялся наверх. Он провел несколько отличных боев и заслужил право быть на этой позиции, но теперь моя задача — показать уровень и продемонстрировать, что у нас большая разница в уровне мастерства, так что я с нетерпением жду начала боя».

Макгрегор и Чендлер являются наставниками на The Ultimate Fighter 31. В конце сезона они проведут друг с другом бой.