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Сегодня, 09:23

Конор: «Адесанья остался бы чемпионом, если бы не было ограничения по времени»

Давид Хачатрян
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Бывший двойной чемпион UFC в полулегком и легком весе Конор Макгрегор (22-6) считает, что Исраэль Адесанья (23-2) победил бы Алекса Перейру (7-1), если бы раунд длился дольше пяти минут.

«Этот парень [Перейра] — реально крепкий боец! У него с Иззи адское соперничество! С нетерпением жду продолжения. Каждый раз Иззи так близок к победе. Если бы у них не было ограничения по времени, у Иззи до сих пор был бы пояс чемпиона», — написал Макгрегор в соцсетях.

Перейра победил Адесанью техническим нокаутом в пятом раунде и стал новым чемпионом UFC в среднем весе. Бой состоялся 12 ноября на UFC 281 на «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке, США.

Алекс Перейра
Исраэль Адесанья
Конор Макгрегор
UFC
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