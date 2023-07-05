Конор Макгрегор толкнул Чендлера в лицо на шоу The Ultimate Fighter

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Между бывшим чемпионом UFC, ирландцем Конором Макгрегором и американцем Майклом Чендлером произошел конфликт в шестой серии 31-го сезона The Ultimate Fighter
Команда Макгрегора проигрывает со счетом 0-6 команде Чендлера.
В октагоне Конор устроил перепалку с Чендлером из-за того, что тот раскритиковал его тренерские способности. Макгрегор сказал: «Я приду и сломаю тебе нос, маленький дурак». После чего толкнул Чендлера в лицо. Американец сказал: «О, мы собираемся подраться прямо сейчас? Пойдем, детка».
Президент UFC Дана Уайт поспешил на ринг, чтобы успокоить обоих бойцов, после чего Чендлер ушел и сказал подопечным Макгрегора: «Мне жаль, что вы, ребята, оказались в этой гребаной команде. Я был бы рядом с вами».
Макгрегор и Чендлер были объявлены тренерами этого сезона The Ultimate Fighter еще в феврале, тогда же было подтверждено, что они будут драться друг с другом в конце 2023 года.