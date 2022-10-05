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Сегодня, 09:59

Конор Макгрегор: «Я нокаутирую Чарльза Оливейру»

Макгрегор уверен, что сможет финишировать первого номера рейтинга легкого веса Оливейру
Давид Хачатрян

Бывший двойной чемпион UFC в полулегком и легком весе Конор Макгрегор (22-6) уверен, что он сможет финишировать первого номера рейтинга легкого веса Чарльза Оливейру (33-8).

На вопрос фаната в Twitter, сможет ли он победить Оливейру, ирландец написал: «Я нокаутировал каждого бразильца, с которым дрался. Я также нокаутирую Чарльза».

В настоящее время Макгрегор восстанавливается после травмы. В последнем бою он проиграл техническим нокаутом в первом раунде Дастину Порье (28-7) 10 июля 2021 года на UFC 264 на T-Mobile Arena в Парадайсе, США.

Оливейра подерется с Исламом Махачевым (22-1) 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты. Бой станет главным событием вечера и пройдет пять раундов.

Конор Макгрегор
Чарльз Оливейра
UFC
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