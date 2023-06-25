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Сегодня, 21:49

Макгрегор впервые прокомментировал обвинения в изнасиловании

Виктория Кравченко
Конор Макгрегор.
Фото Global Look Press
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Ирландский боец UFC Конор Макгрегор впервые выступил после обвинения в изнасиловании на баскетбольном матче в США.

«Благодарю всех за поддержку, я ценю это. Какие у меня планы? Драться. Я жду свой следующий бой», — цитирует Макгрегора TMZ.

Ранее стало известно, что Макгрегор обвиняется в изнасиловании после четвертого матча финальной серии НБА. СМИ сообщали, что спортсмен напал на женщину в туалете.

Пострадавшая сумела сбежать и на следующий день обратилась к местным властям. Представители спортсмена заявили, что обвинения являются ложными.

Конор Макгрегор
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