Макгрегор впервые прокомментировал обвинения в изнасиловании

Ирландский боец UFC Конор Макгрегор впервые выступил после обвинения в изнасиловании на баскетбольном матче в США.

«Благодарю всех за поддержку, я ценю это. Какие у меня планы? Драться. Я жду свой следующий бой», — цитирует Макгрегора TMZ.

Ранее стало известно, что Макгрегор обвиняется в изнасиловании после четвертого матча финальной серии НБА. СМИ сообщали, что спортсмен напал на женщину в туалете.

Пострадавшая сумела сбежать и на следующий день обратилась к местным властям. Представители спортсмена заявили, что обвинения являются ложными.