Конор Макгрегор впервые прокомментировал бой с Чендлером: «Я с нетерпением жду этого»

Бывший двойной чемпион UFC в полулегком и легком весе Конор Макгрегор (22-6) рассказал, что он ожидает поединка с Майклом Чендлером (23-8).

«Я с нетерпением жду этого, — сказал Макгрегор в интервью Daily Mirror возле своего дублинского паба Black Forge Inn. — Я с нетерпением жду этого. Я чувствую себя хорошо, чувствую себя энергичным, чувствую себя готовым. Я выбрасываю свои хай-кики быстрее, чем джеб, так что я очень хочу вернуться».

Макгрегор и Чендлер станут наставниками на The Ultimate Fighter 31. В конце сезона они проведут друг с другом бой.