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Сегодня, 12:39

Конор Макгрегор впервые прокомментировал бой с Чендлером: «Я с нетерпением жду этого»

Давид Хачатрян
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Бывший двойной чемпион UFC в полулегком и легком весе Конор Макгрегор (22-6) рассказал, что он ожидает поединка с Майклом Чендлером (23-8).

«Я с нетерпением жду этого, — сказал Макгрегор в интервью Daily Mirror возле своего дублинского паба Black Forge Inn. — Я с нетерпением жду этого. Я чувствую себя хорошо, чувствую себя энергичным, чувствую себя готовым. Я выбрасываю свои хай-кики быстрее, чем джеб, так что я очень хочу вернуться».

Макгрегор и Чендлер станут наставниками на The Ultimate Fighter 31. В конце сезона они проведут друг с другом бой.

Конор Макгрегор
Майкл Чендлер
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