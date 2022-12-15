Конор Макгрегор выбыл из рейтингов UFC

Бывший двойной чемпион UFC в полулегком и легком весе Конор Макгрегор (22-6) исключен из топ-15 рейтинга бойцов легкого дивизиона UFC. Это первый случай с 2014 года, когда ирландца нет в рейтингах UFC.

Макгрегор готов вернуться в октагон в 2023 году. В последнем бою он проиграл техническим нокаутом в первом раунде Дастину Порье (29-7) 10 июля 2021 года на UFC 264 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

В последний раз ирландец побеждал в начале 2020-го, когда он одолел Дональда Серроне (36-17) техническим нокаутом в первом раунде в турнире UFC 246 в Лас-Вегасе, США.