Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Единоборства
Новости
ММА
Дзюдо
Тхэквондо
Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 07:29

Конор Макгрегор выбыл из рейтингов UFC

Давид Хачатрян
Конор Макгрегор.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

Бывший двойной чемпион UFC в полулегком и легком весе Конор Макгрегор (22-6) исключен из топ-15 рейтинга бойцов легкого дивизиона UFC. Это первый случай с 2014 года, когда ирландца нет в рейтингах UFC.

Макгрегор готов вернуться в октагон в 2023 году. В последнем бою он проиграл техническим нокаутом в первом раунде Дастину Порье (29-7) 10 июля 2021 года на UFC 264 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

В последний раз ирландец побеждал в начале 2020-го, когда он одолел Дональда Серроне (36-17) техническим нокаутом в первом раунде в турнире UFC 246 в Лас-Вегасе, США.

Конор Макгрегор
ММА
1
0
Читайте также
Дэвис и Смолкин эффектно вернулись на лед. В присутствии Тутберидзе
Момент с Матча звезд КХЛ крутят по всему миру! В Америке оценили клюшку-шашлык
В Петербурге задержали приятеля Барецкого по подозрению в убийстве девушки
Немцы начали приезжать на зимовку в Калининградскую область
Как помочь ребенку справить с травлей: спецпроект «Известий»
Что происходит на дорогах в России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Коди Гарбрандт подерется 4 марта на UFC 285

Гловер Тейшейра не собирается завершать карьеру