Макгрегор обратился к Биспингу: «Я ворвусь в твой дом через парадный вход»

Конфликт бывших чемпионов UFC Конора Макгрегора (22-6) и Майкла Биспинга (30-9) длится несколько лет. Недавно ирландец высмеял Биспинга за его роль в провалившемся в прокате фильме «Три икса: Мировое господство». В ответ Биспинг посоветовал Макгрегору взять с собой телохранителей, когда они пересекутся в Лас-Вегасе.

«Биспинг — ты маленький бегунок, я проломлю тебе голову, — приводит слова ирландца MMA Fighting. — Дерьмовый боец, дерьмовый актер. Ты хочешь пойти на войну, да? Ты хочешь чертову войну? Мы начнем с тобой войну? Не произноси моего имени своим гребаным ртом, а если ты решишь повторить это, знай — я ворвусь в твой дом через парадный вход. Мелкий болван. Иди туда, где тебе место, мелкий клоун, мелкий бегунок».

В ответ Биспинг сообщил, что он не собирается распыляться из-за того, что люди говорят и пишут о нем в интернете, добавив, что он лишь посмеялся над критикой Макгрегора о его актерской карьере: «Он просто почему-то начал болтать о моей актерской работе, поэтому мы просто посмеялись над этим в подкасте. Удачи, братан».

Макгрегор дебютирует в Голливуде в качестве актера в ремейке фильма «Дом у дороги».