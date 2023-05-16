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16 мая, 13:50

Конор согласился с мнением, что Гилберт Бернс — один из самых переоцененных бойцов всех времен

Давид Хачатрян
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Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор (22-6) ответил на пост одного из пользователей Twitter по имени Hugoaalto, который написал, что полусредневес Гилберт Бернс (22-6) переоценен.

«Гилберт Бернс — один из самых переоцененных бойцов всех времен, — написал некий Hugoaalto. — Самым большим достижением для него является «близкий» бой с Хамзатом [Чимаевым]; с 2019 года он не побеждал соперников моложе 35 лет; он проиграл Белалу [Мухаммаду] со счетом 50-45 и был нокаутирован Дэном Хукером. Он никогда не был настолько хорош, как о нем говорят».

«Согласен, но вы только посмотрите, какое у него имя — «гилберт», — написал Макгрегор.

«Что насчет тебя? Ты думаешь, что сможешь победить Гилберта? Я так и думал, так что закрой свой рот», — ответил Макгрегору менеджер Бернса Али Абдель-Азиз.

Бернс проиграл Белалу Мухаммаду (23-3) единогласным решением судей (50-45, 49-46, 49-46). Поединок состоялся 6 мая на UFC 288. Турнир прошел в «Пруденшал-центр» в Ньюарке, США.

Гилберт Бернс
Конор Макгрегор
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