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Сегодня, 20:46

Конора Макгрегора сбила машина во время езды на велосипеде

Иван Шитик
Корреспондент
Сломанный велосипед Макгрегора.
Фото Соцсети
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Бывший чемпион UFC Конор Макгрегор написал в соцсетях, что его сбила машина, когда он совершал прогулку на велосипеде.

«Только что меня сзади ударила машина. Водитель не видел меня из-за солнца. На полной скорости въехал прямо в меня», - написал Макгрегор, прилодив к своим словам фото сломанного велосипеда.

34-летний ирландец также заявил, что не собирается выдвигать обвинения против мужчины, который сбил его.

«Слава богу, мое время еще не пришло. Также спасибо борьбе и дзюдо. Умение правильно падать спасло мне жизнь», — добавил Макгрегор.

Посое происшествия Макгрегор попросил водителя автомобиля положить его поврежденный велосипед в багажник и подвезти его самого домой.

Макгрегор не проводил поединки с лета 2021 года, когда на турнире UFC 264 проиграл американцу Дастину Порье, сломав при этом ногу.

Конор Макгрегор
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