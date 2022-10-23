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Сегодня, 11:30

Цзю — о поражении Яна: «В таких боях нужно выигрывать так, чтобы никто не сомневался»

Костя Цзю высказался о поражении Петра Яна от Шона О'Мэлли
Микеле Антонов
Петр Ян и Шон О`Мэлли.
Фото AFP

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился мнением о поражении Петра Яна от американца Шона О'Мэлли на турнире UFC 280 в Абу-Даби.

«Я отдал Пете бой. Думал, что он выиграл. Однозначно сказать, что его засудили, сложно. Я считаю, что он выиграл. Но в таких боях нужно выигрывать так, чтобы никто не сомневался, как говорил мой тренер», — сказал Цзю «СЭ».

После этого поединка О'Мэлли должен занять место Яна и стать первым номером рейтинга UFC в легчайшем весе, а также следующим драться за титул против Алджамейна Стерлинга.

Петр Ян (справа) атакует Шона О'Мэлли.«Это чистый грабеж!» Бойцы UFC в шоке от решения судей в поединке Яна и О'Мэлли

Костя Цзю
Петр Ян
Шон О`Мэлли
UFC
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