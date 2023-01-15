Копылов и Нурмагомедов получили бонусы по итогам UFC Fight Night 217

Россияне Роман Копылов (10-2) и Умар Нурмагомедов (16-0) получили денежные бонусы размером 50 тысяч долларов за «Выступление вечера». Копылов нокаутировал Пунахеле Сориано (9-3) во втором раунде, а Нурмагомедов нокаутировал Раони Барселоса (17-4) в первом раунде.

Также бонус за «Выступление вечера» получил Аллан Насцименто (20-6), который победил сабмишном в первом раунде Карлоса Эрнандеса (8-2).

Бонусы за «Бой вечера» получили Дэн Иге (16-6) и Деймон Джексон (22-5). Иге нокаутировал Джексона во втором раунде.

Турнир UFC Fight Night 217 состоялся 14 января в Лас-Вегасе, США.

