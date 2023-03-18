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Сегодня, 02:45

Корешков: «На этот раз Усману будет сложнее с Эдвардсом»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Экс-чемпион Bellator Андрей Корешков поделился ожиданиями от чемпионского боя за пояс UFC между Камару Усманом и Леоном Эдвардсом.
«Не могу сказать, что Эдвардсу повезло в прошлом бою. Он знал, что делает, но получится ли у него снова какая-то фишка и купится ли на нее Усман? Камару фаворит, и мне интересно, как на него повлияло поражение нокаутом: не сломался ли он ментально, не пропала ли уверенность.

Мне кажется, в этот раз Усман проведет в стойке меньше времени, чем в прошлом поединке. Тогда в борьбе все шло хорошо, кроме первого раунда. На этот раз Усману будет сложнее, потому что Эдвардс на кураже, но чисто стилистически Камару должен победить», — цитирует «РБ Спорт» Корешкова.

Бой Усман — Эдвардс состоится 18 марта на турнире UFC 286. Это уже третий поединок между бойцами. В 2015 году Усман победил решением судей, летом прошлого года Эдвардс выиграл нокаутом и забрал пояс UFC.

На счету Эдвардса 20 побед и три поражения. Он выиграл десять боев подряд. Усман одержал 20 побед и потерпел два поражения.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/andrej-koreshkov-v-tret-em-boyu-usmanu-budet-slozhnee-potomu-chto-e-dvards-na-kurazhe/
Камару Усман
Леон Эдвардс
ММА
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