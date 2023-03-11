Андрей Корешков: «Главное, чтобы Молдавский ментально не просел после такого поражения»

Экс-чемпион Bellator в полусреднем весе Андрей Корешков отреагировал на первое в карьере поражение нокаутом россиянина Валентина Молдавского от британца Линтона Васселла.

«От такого никто в ММА не застрахован. Был шальной удар, который Валентин пропустил, а Васселл воспользовался этим попаданием и довел дело до победы. Валентину пожелаю здоровья, и главное сейчас — это не падать духом. Как это поражение скажется на его карьере, сказать сложно. Вряд ли его уволят, поэтому у него еще будет шанс реабилитироваться. Главное, чтобы он ментально не просел после такого поражения, потому что поражения нокаутом не на всех хорошо сказываются», — цитирует Корешкова Metaratings.ru.

Молдавский проиграл нокаутом в первом раунде Васселлу на турнире Bellator 292 в Сан-Хосе, который прошел 11 марта. Британец стал официальным претендентом на чемпионский титул в тяжелом весе.