Корешков: «Было бы интересно посмотреть на Волкова в бою с Джонсом»

Корешков рассказал, что думает о победе Волкова над Романовым

Боец Bellator Андрей Корешков поделился мнением о победе Александра Волкова над Александром Романовым.

«Просто Саша — молодец, он четко знал, за счет чего выиграет. Он реализовал свое преимущество, с первых секунд начал давать, отзащищался от борьбы, занял позицию и добил. Если команда Волкова на это и рассчитывала, то они вообще большие молодцы», — сказал Корешков.

Он также рассказал, с кем хотел бы увидеть бой Волкова.

«Было бы очень интересно посмотреть на Волкова против Джона Джонса. В этом бою преимущества в антропометрии у Джонса не будет. Вопрос, получится ли у Джонса затаскать Александра в борьбе», — цитирует Корешкова «РБ Спорт».

Бой прошел на турнире UFC Fight Night 221 и завершился нокаутом в первом раунде.