Корешков считает, что финал Гран-при Bellator в легком весе должен быть российским

Экс-чемпион Bellator в полусреднем весе Андрей Корешков оценил выступление россиян Усмана Нурмагомедова и Александра Шаблия в четвертьфиналах Гран-при в легком весе.

«Победы Усмана Нурмагомедова и Александра Шаблия стали для меня ожидаемыми. Они являются фаворитами этого Гран-при, и мне кажется, что финал будет российским. Конечно, надо посмотреть и как выступят другие ребята, но пока наши парни молодцы, уверенно вышли в следующий круг», — цитирует Корешкова Metaratings.ru.

На турнире Bellator 292, который прошел 11 марта, Нурмагомедов победил в первом раунде американца Бенсона Хендерсона, а Шаблий выиграл техническим нокаутом в третьем раунде у Тофика Мусаева из Азербайджана.