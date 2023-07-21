Корешков считает Ларкина одним из самых опасных бойцов в дивизионе

Бывший чемпион Bellator Андрей Корешков рассказал о своей подготовке к поединку с Лоренцом Ларкиным.

«Любой хороший выпад в поединке, приводящий к победе, можно назвать случайностью. Но случайности не случайны. Тяжело оценивать состояние Лоренца по тому бою, поскольку он закончился буквально в начале раунда. Поэтому тяжело оценить его форму. За четыре года после боя со мной он провел порядка пяти поединков. Один без результата, остальные выиграл. Поэтому он в хорошей форме. Ларкин — один из самых опасных соперников в дивизионе. В нем очень хорошо и гармонично сливаются техника, сила, скорость. Самые необходимые данные для хорошего нокаутера. Возможно, он в лучших кондициях в карьере. Семь побед подряд. Человек на кураже и уверенно себя чувствует, что и показывают его бои», — цитирует Корешкова MMA.Metaratings.ru.