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Сегодня, 14:59

Корешков удивлен тому, что один из судей отдал Ларкину победу в двух раундах против россиянина

Иван Торопцев
Корреспондент
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Российский боец Андрей Корешков оценил решения судей по итогам его поединка с американцем Лоренцом Ларкиным на турнире Bellator x Rizin 2.

Корешков победил раздельным решением судей.

«Я пересмотрел бой и удивился, почему кто-то из судей отдал ему два раунда. Тяжело рассуждать на тему, как судьи видят поединок. Считаю, что счет по раундам 2:1. Первый и третий я точно забрал, во втором не все гладко, но явного преимущества не было ни у одного из нас.
Какие мысли были перед оглашением результата? Когда ведущий начал зачитывать записки, понял, что это раздельное решение. Более-менее успокоился, когда первой назвали мою фамилию. Маленькая измена была, на самом деле. Почувствовал ли что-то от ударов Ларкина? Не особо, есть только одна шишка на голове. Он выбрасывал локти, но дошедших до цели было не так много. Под какие-то я пригибался, под какие-то оттягивался, и они проходили мимо. Обошлось без травм? Они стандартные — где-то чуть отбил ногу. Похромаю две недели и пройдет. Критических травм нет, старые не усугубились. Вышел более-менее чистым. Нужно восстановиться пару недель, потом вернусь к тренировкам и можно что-то планировать дальше», — цитирует «РБ Спорт» Корешкова.

На счету 32-летнего Корешкова 27 побед и 4 поражения в карьере в ММА.

Источник: РБ Спорт
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