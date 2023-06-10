Корешков заявил, что ему не потребуется акклиматизация в Японии

Экс-чемпион Bellator в полусреднем весе, российский боец Андрей Корешков рассказал, почему в Японии ему будет драться комфортнее, чем в США.

«Мне сразу понравилась эта идея, потому что для меня это будет более удобное место проведения поединка, так как у Японии всего три часа разницы по времени с Омском. Намного удобнее ехать туда, потому что не нужно проходить двухнедельную акклиматизацию, как в Америке. Это очень упрощает подготовку. Подводки никакой не будет в принципе. Самое неудобное — это поменять часовые пояса, то есть день на ночь. На это у меня уходит около трех недель в идеале. Через три недели ты уже полностью переключаешься на другой режим, и твое тело начинает чувствовать себя хорошо. А в Японию ты летишь даже с непростым перелетом без часовой адаптации. Это очень сильно упрощает процесс. Мне просто надо будет прилететь на бой и там подогнать вес, а на самочувствии это никак не скажется», — приводит слова Корешкова MMA.Metaratings.ru.

30 июля в японской Саитаме в рамках совместного турнира Bellator и RIZIN Андрей Корешков проведет реванш c Лоренцем Ларкиным. В последнем поединке в июне 2022 года на турнире Shlemenko FC 4 в Омске Корешков победил техническим нокаутом бразильца Леонардо Кавалейро.