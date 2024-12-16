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Сегодня, 08:14

Корешков заявил, что Шлеменко ответил за свои слова про Федора Емельяненко и его команду

Алина Савинова
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Бывший чемпион Bellator в полусреднем весе Андрей Корешков считает, что критика Александра Шлеменко в адрес Федора Емельяненко и его команды не была игрой на публику со стороны «Шторма».

«Александр слов на ветер не бросает. Он говорит, как думает. Если ему есть что сказать, он скажет. Что он и сделал и ответил за свои слова», — цитирует Корешкова MMA.Metaratings.ru.

Шлеменко перед боем с Анатолием Токовым отмечал, что лиги начинают испытывать проблемы, после того как в них приходят ученики Федора Емельяненко. Позже он снова выступил с критикой в адрес Емельяненко, осудив многие его решения на посту главы Союза ММА России.

Источник: MMA.Metaratings.ru.
Александр Шлеменко
Андрей Корешков
Федор Емельяненко
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