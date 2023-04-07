Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Единоборства
Новости
ММА
Дзюдо
Тхэквондо
Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 17:45

Корешков: «У Масвидаля есть шанс победить Бернса только шальным ударом»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Экс-чемпион Bellator Андрей Корешков оценил шансы американца Хорхе Масвидаля в поединке против бразильца Гилберта Бернса.

«Мы не знаем, в какой форме Масвидаль. Может быть, он что-то выкинет. Но мне кажется, что если у него и есть шанс выиграть, то только шальным ударом в первом или в начале второго раунда. И только если Бернс расслабится. Бернс бьет неплохо. У него тяжелый удар для этой весовой. Он очень быстрый и резкий. Если Бернс нивелирует выпады Масвидаля на первых порах, то может болтануть его в стойке. Все зависит от формы Хорхе. У него свой промоушен, возможно, он уже занят другими вещами и не сосредоточен на тренировках. Этот бой расставит все точки над «i», — приводит «РБ Спорт» слова Корешкова.

Поединок между Масвидалем и Бернсом пройдет 9 апреля на турнире UFC 287.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/andrej-koreshkov-esli-u-masvidalya-est-shans-v-boyu-s-bernsom-to-e-to-shal-noj-udar/
Гилберт Бернс
Хорхе Масвидаль
ММА
0
Читайте также
Жаклен выступил за возвращение россиян. Французы — главные союзники нашего биатлона?
У кенийцев нашли допинговую схему. Их снова пожурят и простят?
Стали известны подробности состояния Иосифа Пригожина
Блинкен объявил о начале контрнаступления Украины в ближайшие недели
В Карелии девочка чуть не умерла во время операции из-за обмана матери
7 апреля — Благовещение: история, традиции, что можно и нельзя делать
Популярное видео
Полина Емельяненко: свадьба в СИЗО, подарки Кадырова
Мендес: спарринг Ислама и Хабиба / Побьет ли Махачев Чимаева?
«Ты с такими еще не встречался...» / Макгрегор против Цзю?
Федор Емельяненко: откровенно про брата, уход из RTT, причину поражений, Харитонова, бой с Кро Копом
Дом клана Нурмагомедовых / Экскурсия от Шамиля Завурова
Вадим Немков — про UFC, Bellator, Федора, Рамбла, Ромеро
Валентина Шевченко — про Андраде, слезы и новую форму UFC
История легендарного клуба Red Devil
Валентина Шевченко: жизнь в джунглях, оружие, Нуньес, Макгрегор, Хабиб / Большое интервью
Кокляев и Тарасов чуть не подрались. Дацик верит в помощь Перуна
Хабиб: сильная речь в отеле после боя с Гэтжи и разговор с тренером Хавьером
Волк Хан — о поступке Хабиба: реакция на решение Нурмагомедова завершить карьеру после UFC 254
«Хабиб — величайший боец всех времен». Дана Уайт после UFC 254
Махачкала празднует победу Хабиба. Весь город на улицах
«Хабиб выбрал лучшее время». Шлеменко — об уходе Нурмагомедова из ММА
«Он не вернется». Реакция Камила Гаджиева на решение Хабиба
Прощальная речь Хабиба. Орел уходит
«Стал качком». Александр Волков — о победе над Харрисом на UFC 254
Анкалаев — о победе над Куцелабой: «Он признал поражение»
Шавкат Рахмонов после боя в UFC: «Готов биться с Серроне хоть сейчас!»
Хабиб бьет жестче? Боксеры — об ударке Нурмагомедова и Гэтжи
Хабиб — король поздних раундов. Он зверствует там, где остальные выживают
Хабиб vs Гэтжи: прогнозы топовых российских бойцов перед UFC 254
Хабиб vs Гэтжи: финальная битва взглядов и взвешивание с полотенцем
Как Гэтжи победить Хабиба? Разбор Шлеменко
Лучшие моменты пресс-конференции Хабиба и Гэтжи
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Чимаев — чемпионе UFC Перейре: «Не бойся, мальчик»