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ММА

Сегодня, 16:19

Кори Андерсон рассказал, что он купил, когда получил деньги за первый бой в Bellator

Давид Хачатрян
Бывший боец UFC, ныне представляющий Bellator Кори Андерсон (14-2) признался, что после дебютного боя в новой лиге он купил дом и велел своей жене уволиться с работы.
«За мой второй бой в Bellator я получил больше денег, чем за 15 поединков в UFC, — сказал Андерсон в интервью Morning Kombat. — Я вспомнил, как получил чек за первый бой в лиге. Тогда я набрал жене и сказал, что она больше не будет работать, что я за все плачу, что она может оставаться дома и растить детей. Мы пошли и купили дом в Индиане».
Андерсон следующий бой проведет против чемпиона лиги в полутяжелом весе Вадима Немкова (14-2) 18 ноября на Bellator 288 в Чикаго, США.
ММА
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