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Сегодня, 09:04

Кормье назвал бойца, который должен страховать бой Эдвардса и Усмана

Давид Хачатрян
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье (22-3) считает, что Белал Мухаммад (22-3) должен подраться с Леоном Эдвардсом (20-3) в 2023 году, если Камару Усман (20-2) не успеет восстановиться.

«Я рад, что Леон [Эдвардс] подерется в главном событии в лондонском турнире, — сказал Кормье на шоу DC & RC. — Надеюсь увидеть там и Пэдди Пимблетта. Честно говоря, я бы хотел, чтобы Белал Мухаммад получил свой шанс, если Камару Усман по каким-то причинам не сможет принять участия в турнире. Белал Мухаммад — это тот, кто заслуживает драться за пояс».

Эдвардс и Усман должны подраться 18 марта на UFC 286 в Лондоне, Великобритания.

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