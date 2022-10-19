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Сегодня, 14:40

Даниэль Кормье: «Оливейра способен победить Махачева»

Кормье считает, что Оливейра способен победить Махачева
Давид Хачатрян

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье (22-3) ответил критикам, утверждающим, что он будет предвзятым в бою Ислама Махачева (22-1) и Чарльза Оливейры (33-8).

«До конца года мы не увидим лучшего боя, чем поединок Ислама и Чарльза, — отметил Кормье на шоу DC & RC. — Это самый конкурентный бой, который UFC может провести до конца года. Я на самом деле считаю, что у Чарльза есть стиль и навыки, способные победить Ислама. Я всегда об этом говорил, и люди будто хотят, чтобы я нес всякую хрень на своего друга. Но я не буду этого делать. Я верю, что Ислам может выиграть и стать чемпионом, но в то же время я признаю, что ему предстоит самый сложный вызов в карьере».

Бой за звание чемпиона UFC в легком весе между Махачевым и Оливейрой состоится 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты.

Даниэль Кормье
Ислам Махачев
Чарльз Оливейра
UFC
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