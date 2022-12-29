Кормье перечислил бойцов, победа над которыми даст Чимаеву бой за титул

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье (22-3) прокомментировал заявление Хамзата Чимаева (12-0) о том, что четыре бойца отказались с ним драться. Кормье предположил, что от поединка с Чимаевым отказались Белал Мухаммад (22-3) и Колби Ковингтон (17-3).

«Я думаю, что Белал отказался от боя, потому что чувствует, что он как никогда близок к титульному бою, — сказал Кормье на своем YouTube-канале. — К тому же у него с Усманом один менеджер, он наверняка лучше знает, когда Усман восстановится. Белалу разумно подождать титульного боя, чем рисковать в бою с Чимаевым. Верю ли и я в то, что UFC звонили Колби и предлагали ему бой с Чимаевым? 100 процентов. Но почему Колби сказал «нет»? Не знаю. Возможно, потому что победа над Хамзатом мало что ему даст. Он выше в рейтинге, и он дважды проиграл Усману. Сейчас чемпионом является Леон Эдвардс, и Колби думает: «Может быть я следующий?»

Также Кормье назвал пятерых бойцов, победа над которым гарантируют Чимаеву выход на титульный бой.

«Хамзату нужна победа над лучшими из лучших, потому что победа над хорошими бойцами ничего не дает. Победы над Холландом недостаточно. Ему нужно победить Мухаммеда, Ковингтона, Уиттакера, Виттори или Пауло Косту. Что объединяет всех этих парней, кроме Мухаммада? Они все дрались за пояс», — сказал он.

Чимаев в прошлом бою победил Кевина Холланда (23-9) сабмишном в первом раунде. Бой состоялся 10 сентября на UFC 279 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.