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Сегодня, 12:29

Даниэль Кормье дал совет Сергею Павловичу: «Начинай готовиться к Джону Джонсу»

Давид Хачатрян
Сергей Павлович.
Фото Global Look Press
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье (22-3) рассказал, почему российскому тяжеловесу Сергею Павловичу (18-1) уже следует начать подготовку к бою с экс-чемпионом в полутяжелом весе и действующим чемпионом в тяжелом весе Джоном Джонсом (27-1).

«Если бы я был на месте Сергея, я бы страховал бой [Джонса и Миочича], — сказал Кормье на своем YouTube-канале. — Да, он не будет знать, выпадет ли ему шанс, но он ведь страховал бой Джонса с Сирилом Ганом. Он не вышел на бой, но ему заплатили деньги.
Вот что я скажу. Если ты выступаешь запасным бойцом боя Джонс — Миочич, то в случае если Джонс не сможет выйти на бой, то велика вероятность, что поединок будет отменен. Если на бой не сможет выйти Миочич, то Сергей будет драться с Джонсом за пояс. Поэтому Сергею изначально следует готовиться к бою с Джонсом».

Джонс и экс-чемпион в тяжелом весе Стипе Миочич (20-4) должны подраться осенью в Нью-Йорке, США.

Джон Джонс
Сергей Павлович
UFC
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