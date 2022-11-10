Даниэль Кормье назвал топ-5 бойцов всех времен. Хабиб оказался выше Мохаммеда Али

10 ноября, 09:56
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье (22-3) назвал свой топ-5 лучших бойцов всех времен.
В эфире телеканала ESPN он поставил бывшего чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова (29-0) выше боксера Мохаммеда Али (56-5).
Топ-5 бойцов по версии Кормье:
5. Аманда Нуньес
4. Жорж Сен-Пьер
3. Мохаммед Али
2. Хабиб Нурмагомедов
1. Флойд Мейвезер-младший
Ранее британское спортивное издание talkSPORT составило рейтинг лучших непобежденных боксеров в истории, где первое место также занял Мейвезер.