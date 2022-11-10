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ММА

10 ноября, 09:56

Даниэль Кормье назвал топ-5 бойцов всех времен. Хабиб оказался выше Мохаммеда Али

Давид Хачатрян
Хабиб Нурмагомедов.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье (22-3) назвал свой топ-5 лучших бойцов всех времен.

В эфире телеканала ESPN он поставил бывшего чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова (29-0) выше боксера Мохаммеда Али (56-5).

Топ-5 бойцов по версии Кормье:

5. Аманда Нуньес

4. Жорж Сен-Пьер

3. Мохаммед Али

2. Хабиб Нурмагомедов

1. Флойд Мейвезер-младший

Ранее британское спортивное издание talkSPORT составило рейтинг лучших непобежденных боксеров в истории, где первое место также занял Мейвезер.

Бокс
Хабиб Нурмагомедов
ММА
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