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Сегодня, 13:10

Кормье прокомментировал решение Хабиба прекратить тренерскую деятельность

Давид Хачатрян
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье (22-3) сообщил, что экс-чемпион UFC в легком дивизионе Хабиб Нурмагомедов (29-0) больше не хочет жертвовать семьей ради работы.

«Когда Хабиб ушел с тренерской деятельности, я подумал о времени, которое мы проводим со своими семьями, о том, насколько это важно, — сказал Кормье на шоу DC & RC. — Райан Кларк, вот почему ты не комментируешь. Потому что ты отказываешься пропустить футбольный матч своего сына. Хабиб думает так же.

Он не хочет упускать важные моменты, а работа отвлекает тебя от этого. Хабиб — семьянин, он больше не хочет жертвовать семьей ради работы. Он хочет больше времени проводить с семьей, с детьми, женой и матерью. Очевидно, что мать для него играет важную роль, поскольку именно из-за нее он завершил карьеру бойца. Это еще одно доказательство того, почему Хабиб такой особенный».

Нурмагомедов объявил о завершении тренерской деятельности из-за того, что хочет больше времени уделять семье.

Даниэль Кормье
Хабиб Нурмагомедов
UFC
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