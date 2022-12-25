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Сегодня, 12:34

Кормье рассказал, почему Джону Джонсу будет тяжело выступать в тяжелом весе

Давид Хачатрян
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье (22-3) считает, что нынешние тяжеловесы — это очень атлетичные спортсмены.

«Чемпион в тяжелом весе — это монстр. В дивизионе полно монстров, которые двигаются как представители наилегчайшего веса, — сказал Кормье на своем YouTube-канале. — Посмотрите мое интервью с Тай Туивасой. Он сказал, что не мог понять, как Ган в бою с ним был таким быстрым.
Раньше Джонс мог подняться в тяжелый вес и подраться с неуклюжими парнями, но сейчас этого сделать не получится. Нынешние тяжеловесы — это настоящие спортсмены. Это парни уровня НФЛ».

В последний раз Джон Джонс (26-1) дрался 8 февраля 2020 года на UFC 247 против Доминика Рейеса (12-3), победив единогласным решением судей.

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